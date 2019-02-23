شكرا لقرائتكم خبر عن شوفتهم من غير باروكة.. 10 نجوم تغيرت ملامحهم بعيدا عن الشعر المستعار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما لا يعلم الكثير من المشاهدين أن هناك عددا كبيرا من نجوم الفن الرجال لجأوا إلى الشعر المستعار "الباروكة" تعويضا لحالة الصلع التى يعانون منها، باعتبار أن الظهور بحالة الصلع ليس جذابا، وعندما يظهرون بدونها لم يعرفهم الجمهور باعتبار أنهم رسموا صورة فى مخيلتهم كالتى يظهر بها هؤلاء الفنانين على الشاشة.

فى السطور التالية نستعرض أهم 10 نجوم السينما والتليفزيون فى مصر استعانوا بالباروكة، وهم كالتالى:

1- سمير غانم:

ظهر الفنان سمير غانم فى بداية مشواره الفنى من خلال فرقة ثلاثى أضواء المسرح مع جورج سيدهم والضيف أحمد، بطبيعته وكان أصلعا ومع مرور الوقت قرر الفنان القدير ارتدء باروكة سوداء، وأصبحت جزءا مهما لا يتخلى عنها أبدا سواء فى أعماله الفنية أو حياته الشخصية العادية.



سمير غانم

2- عادل إمام:

بالعودة لبدايات الزعيم عادل إمام وتحديدا فى فترة المسرح وأفلام فترة الستينيات، ظهر الصلع فى مقدمة رأسه وكان ظاهرا للغاية، ومع مرور الوقت أصبح الزعيم يظهر مرتديا الباروكة فى أعماله الفنية التى كان آخرها عام 2018 فى مسلسل عوالم خفية، وأيضا أصبحت الباروكة شيئا أساسيا فى مهام حياته العادية.





3- محمود المليجى:

الفنان القدير الراحل محمود المليجى، ظهر أيضا بصلعته الطبيعية فى الكثير من الأفلام، وكانت واضحة بشدة فى مسرحية غراميات عفيفى مع أمين الهنيدى وعادل إمام وليلى طاهر، لدرجة أنها كانت تشبه المرآة وتعكس أضواء المسرح بشكل لامع، لكن بعد ذلك ظهر مرتديا الشعر المستعار، ثم عاد وتخلى عنها مطلقا فى فيلم أيوب الذى شهد وفاته ولم يستكمله.

محمود المليجى

4- وحيد سيف:

الفنان وحيد سيف، ظهر أيضا فى بداية مشواره الفنى وهو يعانى من الصلع بالجزء الأمامى من الرأس، كان واضحا جدا فى فيلم "الحفيد" مع النجوم الكبار عبد المنعم مدبولى وكريمة مختار ونور الشريف وغيرهم، وكعادة سابقيه قررا هو الآخر ارتداء الباروكة لتكون جزءا أساسيا فى حياته الفنية والشخصية.

5- فريد شوقى:

وحش الشاشة والملك، ألقاب أطلقت على النجم الراحل فريد شوقى، الذى ظهر أيضا خلال فترة كبيرة من حياته مرتديا الشعر المستعار، حيث كان أيضا يعانى من الصلع وكان ظاهرا للغاية فى فيلم صراع فى الوادى مع العمالقة عمر الشريف وفاتن حمامة وزكى رستم وعبد الوارث عسر، ثم قرر هو الآخر ارتداء الباروكة فى أعماله الفنية وظهر ذلك أيضا فى مسرحية شارع محمد على والسهرة الدرامية لقمة القاضى.



فريد شوقى

6- أحمد آدم

الفنان أحمد آدم كان هو الآخر ضمن الفنانين الذين لجأوا إلى الباروكة وإخفاء الصلع فى حياتهم العادية والفنية، فدائما يظهر آدم فى المناسبات العامة مرتديا الباروكة، لكن تخلى عنها عندما قدم شخصية القرموطى وظهر بصور أكثر حقيقة لشخصيته سواء فى حلقات سر الأرض أو فى أفلام، معلش إحنا بنتبهدل، القرموطى فى أرض النار وأخيرا قرمط بيتقرمط.



أحمد أدم

7- عزت أبو عوف

بدأ الفنان الكبير عزت أبو عوف مع فرقة "فور إم" التى جمعته مع شقيقاته البنات "منى، مها، منال وميرفت"، وكان أحيانا كثيرة يظهر بصورته الحقيقية ثم بعد ذلك قرر ارتداء الباروكة مع الفرقة أيضا وكان الشعر المستعار بلون "كستنائى غامق" ثم غيرها فيما بعد إلى اللون الأبيض المائل للرمادى الفاتح، لكن فى الفترة الأخيرة قرر التخلى عنها بشكل كبير وهو ما ظهر فى فيلم "واحد مع الناس" مع كريم عبد العزيز، ثم ظهر بدونها فى أحد البرامج التليفزيونية.



عزت أبو عوف

8- أحمد ماهر

الفنان أحمد ماهر، واحد من الفنانين الذين اتخذوا الباروكة تعويضا عن إصابتهم بالصلع، وظهر بها طوال مسيرته المهنية على الشاسة وأيضا فى الحياة العامة، وظهر بها فى العديد من المناسبات الاحتفالية، ولم يتخل عنها سوى مرة واحدة على الشاشة من خلال فيلم ناصر 56 أمام النجم الراحل أحمد زكى.



الفنان أحمد ماهر

9- سمير صبرى

كذلك الفنان سمير صبرى بدأ حياته الفنية معانيا من الصلع فى الأجزاء الجانبية من مقدمة رأسه، ظهر ذلك عند ظهوره فى فيلم "شنبو فى المصيدة" مع فؤاد المهندس وشويكار، لكنه بعد قرر ارتداء الباروكة ولم يتخل عنها حتى الآن.



سمير صبرى

10- نبيل نور الدين

ربما لا يعلم الكثير أن الفنان نبيل نور الدين، واحدا ممن أصابهم الصلع ولجأ إلى الباروكة كتعويض عن سقوط شعره، وكان واحدا أيضا ممن لم يتخلوا عنها مطلقا سواء على الشاشة أو الحياة العامة.