شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يكشف عن كلمات أحدث أغنية لعمرو دياب من كلماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية، عن كلمات أحدث أغانى الفنان عمرو دياب، وهى أغنية "مفيش مهم"، والتى ستكون ضمن أغانى ألبومه الجديد المنتظر طرحه فى صيف 2019. نشر المستشار تركى آل الشيخ، صورة للفنان عمرو دياب، مكتوب عليها "مفيش مهم ولا أهم ف الآخر الدنيا بتمشى! مين قال دى ما بتمشيش ومهما تكون صعبة الحياة هنستمر ونعيش"، ووقعت الصورة بإمضاء تركى آل الشيخ. أغنية "مفيش مهم"، هى أول أغنية فى ألبوم عمرو دياب الجديد، والأغنية من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندى.

تركى آل الشيخ

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