شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعلن عن حفله القادم فى الرياض.. ويؤكد: هيكون مفاجأة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم تامر حسنى عن حفل غنائى له قريباً فى الرياض، تحت رعاية المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه فى السعودية، مؤكداً أنه سيحمل العديد من المفاجآت وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال أيام.

وكان تامر حسنى قد أحيا بالأمس حفلا تاريخيا فى جدة، شهد حضور كثيف من الجماهير، وهو ما جعله يستمر فى الغناء لأكثر من 3 ساعات قدم فيها العديد من أغنياته المميزة.

يذكر أن كليب تامر حسنى الجديد لا يزال يحقق نجاحاً كبيراً، ووصلت نسبة مشاهداته لأكثر من 13 مليون مشاهدة.