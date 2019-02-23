شكرا لقرائتكم خبر عن بحفل César Film Awards ماذا قالت ديان كروجر عن الراحل كارل ليجرفيلد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهزت النجمة العالمية ديان كروجر فرصة حضورها أمس حفل César Film Awards الذى أقيم فى باريس بفرنسا، وذلك من أجل تكريم مصمم الأزياء الراحل كارل ليجرفيلد الذى توفى يوم الثلاثاء الماضى عن عمر ناهز الـ86 عاما.

فقد صعدت ديان كروجر على المسرح لتكريم الراحل كارل ليجرفيلد، و قالت: "من المستحيل أن نتصور صعود السلالم لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى أو حضور حفل الأوسكار دون الظهور بواحدة من إبداعاته الأسطورية".

واستكملت ديان كروجر ذات الـ42 عاما كلامها عن كارل ليجرفيلد: "أنا أفتقده، أفتقده بشكل رهيب".



ديان كروجر