رد شديد اللهجة من لجين عمران على استفزاز مشاعل الشحي وزوجها

عرضت الإعلامية لجين عمران، عبر حسابها على ”إنستجرام”، صورة التقطت لها على هامش أحدث حلقة من برنامج ”أمير الشعراء” الذي تقدمه على شاشة “قناة الإمارات”.

وكتبت لجين علي الصورة: ” التجاهل فن. فن في بدايته قد يكون صعباً نوعاً ما، لكن مع مرور الوقت يصبح سهلاً ”، موضحة: ” علمني هذا الفن كيف أن للوقت قيمة يجب أن لا تُهدر على شيء أو شخص لا يستحق، وأن للطاقة ثمناً غالياً ويُفضل استثمارها في المكان الصح ومع الأشخاص الصح”.

وأشارت: ” يا هل ترى مين فيكم تعلم هذا الفن وشعر إن حياته أصبحت أفضل؟ شاركوني قصصكم. صباحكم حب ” .

واعتبر متابعيها ذلك رداً على الفنانة إلإماراتية مشاعل الشحي وزوجها الفنان أحمد خميس، بعد ظهورهما مع نجم المواقع ريان جيلر في مقطع فيديو اعتبر استفزازاً لها، إذ تعرضا لها بالهجوم وأعلنا دعمهما للأخير. وقال خميس متوجهاً إليه: ” ولدنا الغالي… تعرف نفتخر لو تكون ولدنا؟ ” .