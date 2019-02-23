ماجد المصرى ينتهى من تصوير «بحر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أوشك النجم والفنان ماجد المصرى على الانتهاء من تصوير مسلسله “بحر”، وذلك بعد 3 أيام فى الديكور الخاص بالعمل بشبرامنت.

ومن المقرر أن يبدأ المخرج أحمد صالح فى مونتاج ومكساج الحلقات لتسليمها للجهة المنتجة شركة سينرجى، حيث يجسد ماجد شخصية صعيدى ويعمل كفنان برغم أنه عامل جريد ويتعرض للعديد من الضغوطات فى الحياة، وتقع أحداث المسلسل فى 60 حلقة.

ويشارك فى بطولة مسلسل “بحر” محمد دياب الذى يجسد دور صعيدى وتاجر سلاح، وثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكى ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وعلى جانب أخر، يشارك ماجد المصرى فى السباق الرمضانى القادم فى مسلسل “زلزال” للنجم محمد رمضان ليكون أمامه وجهاً لوجه فى أحداث المسلسل والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده بعد انتهائه مباشرة من مسلسله “بحر”.