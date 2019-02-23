منذر رياحنة يبدأ تصوير «الحلاج»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ النجم والفنان الأردنى منذر رياحنة، تصوير دوره فى المسلسل التاريخى، الذي يحمل اسم “الحلاج”، والذي من المقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان المقبل 2019.

ومن جانبه أعرب منذر عن سعادته بالمشاركة فى هذا العمل التاريخى، مؤكدا أنه عمل مختلف، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

ويشارك في بطولة العمل منذر رياحنة ، غسان مسعود، فاطمة ناصر، ركين سعد، مع مجموعة من نجوم الدراما فى سوريا والأردن، و العمل من تأليف أحمد المغربى، ومن إخراج على على.

وعلى جانب أخر، يواصل النجم والفنان الأردني الشهير منذر رياحنة، تصوير أولي مشاهد مسلسله الكويتي الجديد، الذي يحمل اسم “ماذا لو”، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تدور أحداث العمل حول فكرة الاختيارات عندما يحتم على الإنسان اتخاذ قرار ما بدلا عن غيره وتحمل مسؤولية ونتيجة إختياره في مختلف مجالات الحياة .