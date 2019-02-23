متابعة الخليج 365: ألغت المغنية الأمريكية نيكي ميناج الحفل الذي كان مقررًا أن تحييه في جمهورية سلوفاكيا ضمن جولتها الغنائية The Nicki World Tour.
وجاء قرار نيكي ميناج بسبب مشاكل تقنية في الصوت بالمكان الذي كان سيقام فيه الحفل مساء الجمعة 22 شباط/فبراير.
واعتذرت نيكي ميناج من الجمهور الذي حضر إلى المكان وأكدت أن قرار إلغاء الحفل كان خارجًا عن إرادتها على أن تعلن عن موعد جديد للقائهم في سلوفاكيا.
الجدير ذكره أن جولة نيكي ميناج الغنائية انطلقت يوم الخميس الماضي في 21 شباط/فبراير، بمدينة ميونخ في ألمانيا على أن تحيي خلالها أكثر من 20 حفل غنائي في عدد من المدن الأوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء حفل نيكي ميناج في سلوفاكيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.