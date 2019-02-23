إلغاء حفل نيكي ميناج في سلوفاكيا

متابعة الخليج 365: ألغت المغنية الأمريكية نيكي ميناج الحفل الذي كان مقررًا أن تحييه في جمهورية سلوفاكيا ضمن جولتها الغنائية The Nicki World Tour.

وجاء قرار نيكي ميناج بسبب مشاكل تقنية في الصوت بالمكان الذي كان سيقام فيه الحفل مساء الجمعة 22 شباط/فبراير.

واعتذرت نيكي ميناج من الجمهور الذي حضر إلى المكان وأكدت أن قرار إلغاء الحفل كان خارجًا عن إرادتها على أن تعلن عن موعد جديد للقائهم في سلوفاكيا.

الجدير ذكره أن جولة نيكي ميناج الغنائية انطلقت يوم الخميس الماضي في 21 شباط/فبراير، بمدينة ميونخ في ألمانيا على أن تحيي خلالها أكثر من 20 حفل غنائي في عدد من المدن الأوروبية.