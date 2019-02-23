هاري وميغان في المغرب.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــرد: يبدأ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل اليوم السبت زيارة إلى المغرب تستغرق ثلاثة أيام يقدّمان خلالها الدعم لتعليم الفتاة القروية في منطقة جبال الأطلس.

وتأتي الزيارة بطلب من الحكومة البريطانية وهي الثانية من أفراد من العائلة الملكية إلى المغرب في السنوات الماضية بعد زيارة من الأمير تشارلز في 2011. وزارت الملكة إليزابيث المغرب في عام 1980 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن من المتوقع أن تكون تلك الزيارة هي الأخيرة للزوجين الملكيين دوق ودوقة ساسيكس قبل أن يرزقا بمولودهما الأول هذا الربيع.

وقالت السفارة البريطانية إن الزوجين سيصلان إلى الدار البيضاء مساء السبت 23 شباط الجاري ثم سيتوجهان صباح يوم الأحد إلى منطقة جبال أطلس حيث سيلتقيان بعدد من الفتيات في دار داخلية للاستضافة في قرية أسني تديرها منظمة “التعليم للجميع” غير الحكومية.

وتبني المنظمة دوراً داخلية لاستضافة الفتيات قرب المدارس لتقليل نسبة التسرب من التعليم بين من تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عاما.

وقال مايكل ماكوجو مؤسس المنظمة لـ “رويترز” عبر الهاتف: “الزيارة ستساعدنا في الدعاية لعملنا على مستوى دولي وستساعدنا في جمع الأموال لبناء المزيد من الدور”.

وسيلتقي هاري وميغان خلال وجودهما في أسني بطلبة ومعلمين في مدرسة ثانوية ويحضران بعد ذلك مباراة لكرة القدم. ومن المقرر أن يحضر الزوجان يوم الاثنين أنشطة في العاصمة الرباط تتركز حول علاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما سيحضران فاعلية للطهي ويلتقيان عددا من رواد الأعمال الشباب.

ومن المتوقع أن يلتقي دوق ودوقة ساسيكس بأحد أفراد الأسرة الملكية المغربية في قصر في الرباط.