هل يؤيّد وائل جسّار الزواج المدني؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: تمنى النجم اللبناني وائل جسار “أن تنتج الحكومة أفعالا وليس أقوالا”، معربًا عن اسفه لما حصل للمواطن جورج زريق “الذي ضحى بحياته كرمى الكثير من الناس حتى يعوا ويعلموا أننا نمر في مرحلة دقيقة”.

وعن رأيه بالزواج المدني، أكد جسار في حديث لـ “الوكالة الوطنية للإعلام”، أنه لا يحب “التدخل في موضوع لست ضليعا به، ولكنني مع الأمور التي تعود بإيجابية على الطرفين، وضد تلك التي تظلم أحد منهما”.

وعلى الصعيد الفني، سجّل جسار عتبه على منظمي المهرجانات في لبنان، وقال: “لدي غصة وحزن لأنني لا أغني في بلدي وبين أحبائي في المهرجانات اللبنانية، فيما وطأت أهم مسارح المهرجانات في العالم العربي، ولكن أحمد الله أن الوطن العربي يحبني. وللتذكير، أنا فنان أغني إلى جانب اللون الرومانسي الألوان الغنائية الأخرى لمن يحبون الرقص. لكن هناك من يضع الأشخاص الخطأ في المكان الصح”.

وأشار جسار إلى غياب الدعم الفني له كفنان لبناني، “رغم أن بداياتي كانت مع الأغنية المصرية، ولكن هناك فنانات بدأن مسيرتهن الفنية باللهجة المصرية وحصلن على الدعم الاعلامي اللازم ليبرعن ويحققن النجاح”، رافضا ذكر اي اسم معين، ومعربا عن اعتزازه بـ “لبنانيتي وأن أحمل اسم لبنان في العالم”، وقال: “عندما أكون في مصر، أنا فنان لبناني”.