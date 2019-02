تامر حسني ونجاح أسطوري لثاني حفلاته في السعودية: مظاهرة محبة وتقدير

View this post on Instagram

كان من احلام حياتي ان الشعوب تغني اغانيا وبالصبر والإجتهاد بفضل ربنا قدرت احول نجاحي المحلي إلى دولي و دي حاجه مش سهله خااااالص بس ربنا بيكرم دايماً على قد التعب الحمدلله Fireworks Ahmed Essam Lighting waleed el hariri Sound engineer Assem El Sayed Ahmed abdel kader Organized by 360 live