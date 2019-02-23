نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 50 دقيقة مضت التعليقات على تامر حسني ونجاح أسطوري لثاني حفلاته في السعودية: مظاهرة محبة وتقدير مغلقة

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا اسطوريًا في المملكة العربية السعودية وتحديدًا بمدينة الملك عبد الله في جدة مساء 23 شباط/فبراير الجاري.

ويعتبر هذا الحفل الثاني لـ تامر حسني في السعودية حيث سبق والتقى الجمهور في أقوى حفلات المملكة بشهر آذار/مارس من العام الماضي.

الحفل حضره جمهور تخطى الآلاف من محبّي نجم الجيل في تظاهرة محبّة وتقدير استثنائية جدًا، فقدّم لهم خلاله مجموعة كبيرة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات إنطلاقاً وصولًا إلى أحدثها ألبوم “عيش بشوقك” الذي حقق أعلى مبيعات الموسيقى في السعودية وكافة أنحاء الوطن العربي.

تفاعل الحضور مع تامر حسني في الحفل تخطى كل التوقعات حيث ردّد محبّوه ومن الفئات العمرية كافّة كلمات الأغاني معه، وسط هتافات المحبّة والتقدير التي إنهالت عليه من كل حدب وصوب.

وبعد الحفل مباشرةً نشر تامر حسني مقتطفات من الأمسية وشكر في تعليقه عليها الجمهور السعودي على حسن الإستقبال وكتب: “حفل اسطوري آخر بكل المعاني في جده شكراً جماهير السعوديه العظيمه وقريباً حفل الرياض ان شاء الله”.

من جهة أخرى، يواصل تامر حسني حصد نجاح عمله المصوّر الجديد لأغنية “ناسيني ليه” حيث يحقق الكليب ملايين المشاهدات منذ إطلاقه إلكترونيًا.