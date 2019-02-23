Feb 23, 2019
تابعت المغنية ريهانا وحبيبها الملياردير السعودي، رجل الأعمال حسن جميل، مباراة بين فريق لوس انجلوس ليكرز ضد فريق هيوستن روكتس بوجود بعض الاصدقاء.
وكانت شرارة الحب قد اشتعلت من جديد أواخر كانون الأول الفائت بين ريهانا وحسن جميل، وذلك بعد اشاعات تحدثت عن انفصالهما وعودتهما الى بعضهما عدة مرات في السابق.
ويحاول الثنائي منذ خروج علاقتهما الى الاضواء التعتيم عليها حيث يحاولان قدر المستطاع الحفاظ على سرية العلاقة، بإبقائها بعيدًا عن الاعلام والمعجبين.
نذكر ان ريهانا كانت قد كشفت انها ستطلق البومًا جديداً هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهانا وحبيبها الملياردير السعودي يتابعان مباراة ليكرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.