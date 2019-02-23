هنا الزاهد تشاهد قصة حب مع الجمهور وتنفي الشائعات

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام خلال تواجدها في احد الصالات السينمائية لمشاهدة فيلمها الجديد "قصة حب"، الذي يعتبر اول بطولة سينمائية لها، لتنهي بذلك حالة من الجدل حول ما تردد عن مشاكلها بالفيلم خلال الفترة الماضية بسبب غيابها عن الظهور برفقة فريق العمل في أي فاعلية فنية.

وتواجدت هنا مع الجمهور قبل دقائق من بدء عرض الفيلم ودون أن تعلن عن ذلك مسبقاً، علماً بأن مخرج الفيلم وكاتبته وبطله احمد حاتم شاهدوا عروضه برفقة عدد من الجمهور خلال الايام الماضية.

وكانت اخبار قد نشرت عن غضب خطيب هنا الفنان احمد فهمي من بعض مشاهدها في الفيلم مع الفنان احمد حاتم وهو ما نفته هنا بشكل كامل مؤكدة على ان غيابها عن العرض الخاص ومرافقة فريق العمل للاحتفال بالفيلم بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها الرمضاني.

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