شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر للسينما الأفريقية يشيد بدعم إيناس عبد الدايم لتنمية صعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة فى مهرجان سينمائى مصرى تتوازى بعض فعالياته فى محافظتين معا فى توقيت واحد، فخلال الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية سوف يعرض عدد من الأفلام، وسيكرم عدد من النجوم فى محافظة قنا بجامعة "جنوب الوادى" بالتوازى مع برنامج المهرجان فى مدينة الأقصر.

وأشادت المخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان بدور د.إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فى دعم المهرجانات المصرية هذا العام واهتمامها بتنمية جمهور الصعيد بشكل عام من خلال مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وسعيها الدائم لتعزيز دور المهرجانات الثقافية فى مصر.

وقالت عزة الحسينى إن الفكرة نشأت من خلال توصيات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بتنمية الجمهور والاهتمام بوصول الخدمات الثقافية إليه، خاصة فى صعيد مصر لتحقيق مفهوم العدالة الثقافية وبالتالى جاءت فكرة امتداد المهرجان لمحافظة قنا بالتعاون مع إدارة جامعة جنوب الوادى، وقد وافق ورحب الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى باقتراح الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وتم التعاون مع السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على امتداد ليالى المهرجان إلى جامعة جنوب الوادى بقنا ليشمل كليات الجامعة بقنا وذلك بزيارة الفنانين النجوم مثل الفنانة لبلبة التى تكرمها الجامعة بقنا وتهديها درع جامعة جنوب الوادى، كما سيقدم الأفلام ويشاهدها مع الجمهور عدد من النجوم منهم الفنان الكبير محمود حميدة رئيس شرف الدورة الثامنة والفنانة أمينة خليل والفنانة سلوى محمد على والفنان طارق عبد العزيز والفنان صبرى فواز.

وأوضح السيناريست سيد فؤاد أنه سيُعرض خلال هذه المناسبة عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة على المسرح المكشوف بالجامعة ليشاهد طلاب الجامعات وطلاب وفود الجامعات المشاركة بالملتقى الفنى، وهذه الأفلام مختارة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الثامنة التى ستبدأ يوم 15 مارس وتمتد حتى 21 من نفس الشهر كما سأقوم بعقد ندوات تعريفية بالمهرجان بكليات جامعة جنوب الوادي بالأقصرومنها كليات (السياحة والآثار- الفنون – الحاسبات – الألسن).

أما عن برنامج عروض مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بقنا فهو كالآتى:

يوم السبت 16 مارس الساعة الخامسة مساء تكريم الفنانة "لبلبة" وإهداء درع الجامعة لها وعروض أفلام قصيرة مترجمة للعربية وهى فيلم 80 بلس للمخرجين لوكى لورا و موجوم ديفيدسون من أوغندا ومدته 10 دقائق، ثم عرض فيلم "داجو" للمخرج آرون يشيتلا من إثيوبيا ومدته 18 دقيقة وعرض فيلم "ياسمينا" للمخرجين على الصميلى وكلير كاهين من المغرب وفرنسا ومدته 21 دقيقة.

أما برنامج يوم الأحد 17 مارس فيبدأ الساعة السادسة والنصف مساء ، بعرض الفيلم الروائى الطويل "ماباتا باتا" للمخرج سول دى كارفاليو من موزمبيق ومدته 22 دقيقة مترجم للعربية بحضور النجم صبرى فواز.

ويوم الاثنين 18 مارس فى السادسة والنصف مساء ستعرض مجموعة أفلام قصيرة مترجمة للعربية هى "قرابين" للمخرج تونى كوروه من كينيا ومدته 11 دقيقة و"كازونجو" للمخرج يوهى امولى من رواندا و"أليس" للمخرج فيصل بن اغرو من المغرب ومدته 11 دقيقة بحضور الفنانة سلوى محمد على، أما يوم الثلاثاء 19 مارس فى السادسة والنصف مساء، فسيعرض الفيلم الروائى الطويل "دفن كوجو" للمخرج بليتز بازاول من غانا ومدته 80 دقيقة مترجم للعربية، بحضور الفنان طارق عبد العزيز، أما يوم الأربعاء 20 مارس فى الساعة السادسة والنصف مساء فسيتم عرض أفلام الطلبة المصريين ومدتها 18 دقيقة.



