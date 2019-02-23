كشف حقيقة خلافات إيناس سيف ضد ناهد فريد شوقي بالمُستندات

شهدت الفترة الماضية خلافات كبيرة بين كل من المنتجة ناهد فريد شوقي والمخرجة

، إذ كانت البداية بتوجيه شكوى ضد المنتجة ناهد فريد شوقي في نقابة المهن السينمائية، تتهمها بـ"التعدي السافر" على حقوقها كمخرجة بإسناد الإخراج لعدد من المشاهد في الفيلم إلى مخرج بديل، قام بعمل مونتاج للفيلم، وقامت المنتجة نهاية الفيلم بالمخالفة بالسيناريو، إضافة إلى منعها من دخول موقع التصوير وهو ما أثبته في محضر قضائي هذا إلى جانب توجيهها إنذارا قضائيا ضد المنتجة ناهد فريد شوقي ورئيس غرفة صناعة السينما ونقيب المهن السينمائية ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، تطالبهم فيه بعدم إصدار أي موافقات أو تراخيص لعرض فيلم "اللعبة الأمريكاني"، احتراما لحقوقها المادية والأدبية.

إيناس سيف

ووفقا إلى المحضر الصادر من محكمة عابدين، الذي قدمه الخبير القانوني حسام لطفي، قالت إيناس، في الإنذار، إنها قدمت بتاريخ 4/6/2018 شكوى لنقابة المهن السينمائية ضد المنتجة ناهد فريد شوقي، اتهمتها فيه بالتعدي على حقوقها كمخرجة للفيلم، بإحضار مخرج آخر لإجراء المونتاج، بالإضافة إلى تعديل نهاية الفيلم بالمخالفة للسيناريو المعتمد، وإضافة مشاهد لابنتها الفنانة ناهد السباعي، إبرازا لها كبطلة للفيلم مع تقليل مساحات الأدوار الأخرى.

وأضافت إيناس، في الإنذار، أنها قدمت إثباتا لحقوقها بالمحضر رقم 6143 لسنة 2018 في قسم أول السادس من أكتوبر، وأثبتت به منعها من دخول موقع التصوير، كما أقرت لجنة متخصصة من نقابة المهن السينمائية بالحق المادي والأدبي لها عن استبدالها بمخرج آخر دون وجه حق.

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وردت المنتجة ناهد فريد شوقي على كل هذه الادّعاءات بتوجه الشكر إلى اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل نقابة المهن السينمائية، التي أقرت عدم صحة ما ادّعته المخرجة إيناس سيف بأنها مؤلفة فيلم "اللعبة الأمريكاني"، وأثبتت في تقريرها أن المؤلف الأصلي للفيلم هو السيناريست الراحل مدحت السباعي، وعدم أحقية إيناس في اعتبارها مؤلف شريك بالعمل، وحفظ كل الحقوق المادية والأدبية للمنتجة ناهد فريد شوقي، باعتبارها صاحبة الحق في الاستغلال الكامل للعمل والتصرف فيه كما شاءت ولا صلة للمخرجة به.

وأضاف البيان: "جرى إيراد تقرير من قبل اللجنة أن ما قامت به المخرجة إيناس سيف يعد معالجة سيئىة للسيناريو الأصلي للكاتب مدحت السباعي".

وطالبت المنتجة ناهد فريد شوقي النقابة بحث أعضائها ممن وصفتهم بـ"أمثال المخرجة الناشئة إيناس سيف" بمراعاة أصول المهنة والالتزام ببنود العقود، وعدم الاضرار بالمنتجين، ومن جانبها كشفت المنتجة أن اللجنة الثلاثية التي اختارتها النقابة بشأن ادعائها بكتابتها للسيناريو وحكمت ضدها كما هو واضح في البيان الخاص بي وكذلك الحكم الذي تنشره بتعويضها هو من النقابة وليس اللجنة الثلاثية، وهذا الأمر لا يوجد أي خلاف بشأن ما لها من حق أدبي ومادي, لكنّ ادعاءها أني طلبت منها زيادة مساحة دور ناهد السباعي على حساب باقي الأبطال فهذا الأمر لا يوجد له أي أساس من الصحة وكل الأبطال المشاركين في العمل يشهدون على هذا الأمر كأحمد فهمي وشيماء سيف لمعرفة الحقيقة حتى لا يساء فهم دفاعي.

وتابعت ناهد أن "قرار النقابة نفسه الذي قرر تعويضها هو ذاته المتضمن عدم أحقيتها كمؤلفة, وعدم صلتها بالفيلم لكن مع الأسف الشديد قرار النقابة رغم إدانته لها جاملها بشأن تعويضها بسبب الضغوط التي مارسها محاميها حسام لطفي على النقابة لدرجة أن المستشار القانوني الذي يبحث الموضوع أفاد في جلسة أمام النقيب بأن هذه الشكوى ينتهي البت فيها في يومين لولا وجود المحامي حسام لطفي".

وأكدت ناهد أن القرار لم يتطرق لطلبها بمنع الترخيص لأنه ليس من حق أي شخص هذا الطلب الذي يتنافى مع أصول صناعة السينما إلا في حالة إخلاله بالآداب العامة وليس إرضاء لشخصية وهو ما يؤكد عدم إدراكها لمقتضيات الإنتاج والصناعة بل والقرار يؤكد أحقيتي في الفيلم.

"اللعبة الأمريكاني" تأليف مدحت السباعي، بطولة ناهد السباعي، أحمد فهمي، داليا البحيري، بيومي فؤاد، أيمن القيسوني، شيماء سيف، وإخراج إيناس سيف.

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