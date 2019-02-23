شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الفائزين بجوائز César Film Awards لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من المهتمين بالسينما إقامة حفل توزيع جوائز César Film Awards لعام 2019 وهى جائزة فرنسية تمنحها أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية، تناظر جائزة الأوسكار فى الولايات المتحدة الأمريكية وجاءت نتائج تلك الجوائز كالآتى:

فاز فيلم "Jusqu’a La Garde" للمخرج خافير لوجرند بجائزة أفضل الفيلم للعام، وذلك بحفل توزيع جوائز César Film Awards لعام 2019، الذى أقيم أمس فى باريس بفرنسا، فى حين فاز بجائزة أفضل مخرج جاك أوديار عن فيلم "The Sisters Brothers".

وكانت جائزة أفضل ممثلة من نصيب النجمة الفرنسية ليا دروكار عن دورها فى فيلم "Jusqu’a La Garde"، ونال هذا الفيلم جائزة "BEST EDITING" لهذا العام، وفاز النجم اليكس لوتز بجائزة أفضل ممثل لعام عن دوره فى "Guy".

وفاز فيلم "Yves Hinant" بجائزة أفضل فيلم وثائقى للعام، وكانت جائزة سيزار لأفضل صوت للعام من نصيب فيلم "The Sisters Brothers"، ونال نفس الفيلم جائزة أفضل تصوير سينمائى للعام.



من الحفل



من الحفل



من الحفل



من الحفل



من الحفل