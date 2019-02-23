شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان مصطفى الشامى عن عمر ناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، صباح اليوم، الفنان مصطفى الشامى عن عمر ناهز 74 عاما، بعد صراع مع المرض ودخوله فى غيبوبة دامت عدة أيام.

وأكدت زوجته هبة بدر، وفاته عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "عندما مات أبى وأمى لم أشعر باليتم لأنك عوضتنى عنهم، لكن اليوم يحترق قلبى وينزف دما على فراقك وأشعر باليتم، الفنان القدير د.مصطفى الشامى فى ذمة الله، آه على وجع قلبى لفراقك.. الله يرحمك برحمته الواسعة".

من جانبه أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان مصطفى الشامى، الذى رحل صباح اليوم، ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء.