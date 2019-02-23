شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليون دولار حصيلة ايرادات فيلم Aquaman في خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Aquaman 13 مليون دولار في خلال أسبوع واحد، ويعد هذا تقدما ضعيفا في الإيرادات لتصبح إيرادات الفيلم كليا 133 مليون دولار أمريكى فى شباك التذاكر حول العالم، منذ طرح العمل في دور العرض يوم 21 ديسمبر الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 332 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية و 881 مليون دولار حول العالم.

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.

الفيلم بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.