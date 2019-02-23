بعد 14 يومًا في "غيبوبة".. وفاة الفنان مصطفى الشامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفي، منذ قليل، الفنان القدير مصطفى الشامي عن عمر يناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنت زوجته هبة بدر عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت هبة "عندما مات أبي وأمي لم أشعر باليتم لأنك عوضتني عنهم، لكن اليوم يحترق قلبي وينزف دمًا على فراقك وأشعر باليتم، الفنان القدير د.مصطفى الشامي في ذمة الله، آه على وجع قلبي لفراقك.. الله يرحمك برحمته الواسعة".

كان الفنان مصطفى الشامي دخل في غيبوبة عميقة منذ أسبوعين تقريبًا، وطلبت زوجته من أصدقائه ومحبيه الدعاء له بالشفاء.