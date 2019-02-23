محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: بدأ الفنان الأردني منذر رياحنة، تصوير أولى مشاهد مسلسله التاريخي الجديد "الحلاج"، استعدادًا لعرضه في شهر رمضان المُقبل. وكتب منذر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "بسم الله توكلنا الله.. بلشنا تصوير المسلسل التاريخي الحلاج مع مجموعة من نجوم الدراما في سوريا و الأردن". "الحلاج" تأليف أحمد المغربي، إخراج علي علي، وإنتاج إياد الخزوز وياسر فهمي، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة أبو ظبي.

كانت هذه تفاصيل خبر منذر رياحنة يبدأ تصوير "الحلاج" في سوريا لعرضه في رمضان 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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