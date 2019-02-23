بالصور: أنغام تعلن زواجها رسميا من حفل الكويت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 فبراير 2019 01:33 مساءً - كما توقع "الخليج 365 نت" استغلت المطربة المصرية أنغام حفلها في الكويت لإعلان زواجها من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم رسمياً، ولكنها اختارت طريقة غير مباشرة حيث نشرت صورة رسمية لها من كواليس الحفل وحرصت على إظهار خاتم الزفاف في يدها اليسرى.



أنغام المشهورة بحرصها على إبعاد حياتها الخاصة عن وسائل الإعلام والجمهور، واجهت الضجة المثارة حول زواجها سراً من الموزع أحمد إبراهيم، بمشاركة جمهورها صورة من كواليس حفل "هلا فبراير"، وبدا واضحا من زاوية التصوير، أن الهدف الأول هو إظهار "دبلة الزواج" في اليد اليسرى، ولكنها تجنبت التعليق بشكل مباشر على خبر زواجها واكتفت بوضع تعليق تقليدي على الصورة قالت فيه: "استمتعت مع جمهوري الراقي في الكويت".

بالصور رسالة غرامية من أحمد إبراهيم إلى أنغام وهكذا ردت عليه



يذكر أن مصدر مقرب من زوجة الموزع الموسيقي أحمد براهيم كشف مؤخرا عن زواجه سرا من المطربة أنغام، مطلع يناير الماضي، وأكد المصدر نفسه أن أنغام سافرت معه إلى السعودية لأداء العمرة فور عقد القران، وبعدها سافرا إلي باريس لقضاء أسبوع عسل، ثم عادا إلى القاهرة لمراجعة الترتيبات الأخيرة لصدور ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" حيث شارك العريس في توزيع 6 أغان.



وبعد أيام سربت الزوجة وثائق قدمتها بدعوى قانونية إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق من زوجها بسبب تضررها من زواجه بأخرى وهي المطربة أنغام محمد علي سليمان، وبحسب الأوراق الرسمية المقدمة إلى محكمة الأسرة المصرية، طلبت السيدة ياسمين عيسى موسى أبو الجبين وهي من مواليد 21 أبريل 1982، وحاصلة على الماجستير في علوم الطفولة الطلاق من زوجها أحمد إبراهيم محمد إبراهيم من مواليد 9 فبراير 1983، وحاصل على ليسانس آداب، وأكدت في أوراق الدعوى أنهما تزوجا في 3 مايو 2010 ولهما ولدان، و أنها متضررة من زواجه بأخرى وهي المطربة أنغام محمد علي سليمان، وقدمت مع الدعوى صورة من وثيقة الزواج ووثائق ميلاد طفليها.

ضرة أنغام تطلب "الطلاق للضرر" ومفاجآت في أوراق الدعوى



وحسب لائحة الأحوال الشخصية في مصر، يقوم مكتب التسوية بمحاولة حل النزاع ودياً، وفي حال غياب طرفي النزاع يتم إحالة الملف برمته إلى محكمة الأسرة لإصدار قرارها النهائي، وهو تطليق الزوجة الأولى للضرر مع منحها حقوقها كاملة إلا إذا ثبت علمها بالزواج الثاني ورضائها عنه.

بالتفاصيل: هل تعلن أنغام زواجها الرابع رسميًّا غدًا ومن بلد زوجها الثاني؟

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