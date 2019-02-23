زار الفنانون راشد الماجد وماجد المهندس،وعبد الكريم عبد القادر “اليوم” العلا قبل حفلهم المرتقب على مسرح مرايا ضمن مهرجان شتاء طنطورة. وأظهرت عدد من الصور والفيديوهات الفنانين وهم يتجولون في المواقع الأثرية ويلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء اتسمت بالفرحة والسعادة التي ارتسمت على وجوه الفنانين . يشار إلى أن الحفل يأتي ضمن فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” الذي بدأ من 20 ديسمبر 2018، وستنتهي فعاليته اليوم 22 فبراير 2019، وقدّم المهرجان خلال هذه الفترة برنامجًا مميزًا شارك في احتفالاته عدد كبير من الفنانين العرب والأجانب .

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: راشد الماجد وماجد المهندس وعبد الكريم عبد القادر يزورون “العلا” قبل حفلهم في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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