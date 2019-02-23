شاهد.. عمرو دياب في كواليس مسلسل دينا الشربيني الجديد

كتبت - إيمان محمد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للهضبة عمرو دياب أثناء زيارته للفنانة دينا الشربينى خلال تصوير مسلسلها الجديد "زى الشمس" والذي من المقرر خلال الموسم الرمضاني المقبل. خلال الموسم الرمضاني المقبل. ويشار إلى أن دينا تجسد خلال أحداث المسلسل دور محامية تبحث عن قاتل شقيقتها فى إطار من التشويق، والمسلسل مأخوذ عن فورمات إيطالى. ويذكر أن "زى الشمس" من بطولة دينا الشربينى وريهام عبدالغفور وأحمد السعدنى وسوسن بدر وأحمد داوود، تأليف مريم نعوم، ومن إخراج كاملة أبوذكرى.

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