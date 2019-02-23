وفاة الفنان مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

أعلنت الفنانة هبة بدر، وفاة زوجها الفنان مصطفي الشامي عن عمر يناهز الـ 75 عامًا بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وكتبت "بدر" عبر صفحتها قائلة : "عندما

مات أبى وأمى لم أشعر باليتم لأنك عوضتنى عنهم لكن اليوم يحترق قلبى وينزف دما على فراقك وأشعر باليتم.. الفنان القدير د.مصطفى الشامى فى ذمة الله..آه على وجع قلبى لفراقك.. الله يرحمك برحمته الواسعة".

ويذكر أن الفنان مصطفي الشامي كان له بصمة مميزة من الأعمال الفنية وأشهرها دور محافظ بورسعيد في فيلم "أبو العربي وصل" للفنان هاني رمزي، كما أنه حاصل علي الدكتوراه ويعمل أستاذ لمادة المحاسبة في جامعة الزقازيق.