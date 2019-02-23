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حقق الفنان تامر حسني 12 مليون، و880 ألف مشاهدة بأحدث أغانيه المصورة علي طريقة الفيديو كليب "ناسيني ليه"، وذلك بعد مرور أسبوع علي طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلي أن أغنية "ناسينيليه" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم، ومكساج هاني محروس، وماستر أمير محروس، وقد أضاف تامر إلي الكليب مقطع غنائي جديد
يذكر أن الفنان تامر حسني أحيا بالأمس حفل غنائي ضخم للمرة الثانيه بالمملكة العربيه السعوديه في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسط حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وقدم تامر من خلاله أروع أغانيه التي أشتعلتهم حماسًا.
شاهد فيديو كليب ناسيني ليه من هنا...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسبوع من طرحه.. كليب "ناسيني ليه" يقترب من الـ13 مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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