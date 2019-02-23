بالفيديو.. أحمد وفيق يكشف أسباب عدم مشاركته بموسم رمضان المقبل

الفنان أحمد وفيق

كتب - أحمد فايق :

أكد الفنان أحمد وفيق ، أن لن يشارك في أي مسلسل بموسم رمضان المقبل، لافتا إلى أنه عرض عليه أدوار ولكنه رفضها ، بسبب تكرار الأدوار وقيامه بها من قبل وعدم وجود الجديد، وأنه يختار أعماله بدقة شديدة جدا .

وأوضح وفيق خلال لقائه عبر قناة" ten " ، اليوم السبت، أن تم

الاتفاق معه على عمل فلم سينمائي فرنسي ، يتم تصوير جزء منه في مصر بداية من آخر العام الجاري ، مضيفا أن جودة المسلسلات الرمضانية في آخر خمس سنوات ليست جيدة، على عكس السنوات الماضية بسبب الضغوطات الكثيرة التي يواجها المخرج.

وأضاف وفيق ، أن جميع مسلسلات موسم رمضان السابق بها أخطاء بما فيها المسلسل الذي شارك به، مبررا ذلك بسب وجود الضغوطات التي تمارس على المخرج والمنتج وطاقم فريق العمل ، مقارنا ذلك بعمل مسلسل " كأنه امبارح" الذي تم تصويره خارج السباق الرمضاني ونال إعجاب الكثير ، لافتا إلى أن كثرة تلك الأخطاء ستصيب الدراما المصرية وتساعد على تراجعها ، بعد أن وصلت لأعلى مستوياتها.

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