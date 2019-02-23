لن تصدقوا: نجوم العالم العربي في بداياتهم

تعرفنا عليهم كنجوم كبار وأحببنا أعمالهم واطلالاتهم، الا اننا لم نراهم في سن المراهقة الذي مروا به كغيرهم من العالم.

في سن المراهقةبدأ نجوم العالم العربي يظهرون مواهبهم التي أوصلتهم نحو الشهرة والنجاح.

وفي سن المراهقة بدأ نجومنا الكبار بإقامة الحفلات الغنائية على المستوى الوطني، ومنهم من شارك في برامج المواهب، وفازوا بألقاب وكؤوس ذهبية كالنجم اللبناني وائل كفوري الذي تميز بصوته الجبلي، وفاز في برنامج ستديو الفن اللبناني.

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أما سلطان الطرب جورج وسوف فلم يتردد في نشر صوره في سن المراهقة لانه كان آنذاك مشهوراً إذ بدأ مسيرته الفنية في سن الصغر.

على أية حال ننشر اليكم صور نادرة قديمة لنجوم العالم العربي في سن المراهقة لم تروها من قبل.

تابعوا هذه الصور التي تستحق المشاهدة ولاحظوا الفرق في نجوم العالم العربي قديماً.

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