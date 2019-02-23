زيجات تنتهي بالفضائح.. نجوم عرب اختاروا الزواج السري منها زيجات صادمة استمرت لمدة 15 عام

كتب امير فتحي في السبت 23 فبراير 2019 12:51 مساءً -

كثيرًا ما يلجأ النجوم في الوسط الفني إلى الزواج سرًا وذلك لأسباب مختلفة أهمها تعدد الزوجات أو أسباب آخرى تدفع كِلا الطرفين إلى القبول بهذه الفكرة التي تنتهي دائمًا باكتشاف الأمر بطرق صادمة.

زينة وأحمد عز

ولعل من أبرز قصص زواج المشاهير العرب سرًا كانت زواج أحمد عز وزينة الذي تم كشف أمره في المحاكم وانتهى الأمر بمشاكل عديدة بين الطرفين، وهو ما حدث سابقًا بين أحمد الفيشاوي وهند الحناوي.

لكن زيجات أحمد عز السرية لم تقف عند هذا الحد حيث انتشرت وثيقة زواج تجمعه بالفنانة أنغام، التي كررت تجربة الزواج السري مؤخرا من الفنان الشاب أحمد إبراهيم في حين أكدت مصادر أنه سيتم الإعلان عن الزواج رسميًا خلال أيام.

لكن كانت هناك زيجات صادمة، مثل زواج يسرا من خالد سليم الذي استمر سري لمدة 15 عام، وأيضًا زواج جنات الذي لم يتم كشف أمره إلا بعد وقوع الطلاق بفترة ليست بالقصيرة.

كذلك بالنسبة لزواج المغنية رويدا عطية حيث أعلنت خبر حملها فجأة بعد تأكيدات عديدة أنها لا تفكر بالزواج لتخبر الجميع بعد ذلك أنها تزوجت سرًا منذ شهور.

ولأن تاريخ السينما والفن حافل بالزواج السري لا يمكن أن ننسى زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني وما حوله من تساؤلات حتى يومنا هذا دون إجابة لها.