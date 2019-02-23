- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر ما حقيقة تعرض الفنانة السورية شكران مرتجى لمحاولة اغتيال؟ والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 12:46 مساءً - قالت الفنانة السورية من أصل فلسطيني شكران مرتجى، إن الأنباء التي تحدثت عن محاولة اغتيال تعرضت لها مؤخراً، عارية عن الصحة.
ونفت مرتجى في برنامج "قصة حلم" الذي عرضته قناة "لنا"، أمس الجمعة، الأخبار المتداولة التي تفيد بأن حادث السير الذي تعرضت له مؤخراً كان محاولة اغتيال، بسبب مطالبتها بتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وكانت الفنانة السورية قد تعرضت لحادث مرور بسيارتها، في أحد شوارع مدينة دمشق، قبل شهرين تقريباً، عندما كانت بصحبة ابنة شقيقتها جيلان؛ وهو ما أدى إلى إصابتها برضوض وخدوش، ووُصفت حالتها آنذاك بـ"الطفيفة".
وأضافت: "قالوا إن الحادث الذي تعرَّضت له كان محاولة اغتيال، شو هالسخافة؟ (..) سأقول كلمة للجميع: بلدي، وشعبي، ورئيسي، وبلدي، وجيشي، والشرطة، وأي أحد سوري خط أحمر"، بحسب تعبيرها.
وقالت أيضاً مخاطبةً بعض من وصفتهم بــ"السخفاء": "أنا روحي فداء لسوريا وفلسطين.. لو بقدر أطوّع بالجيش هتطوع من بكرة.. وأنا لست بحاجة إلى شهرة، أو لأضواء"، وفق وصفها.
وتابعت: "أنا طوال سنوات الحرب لم أغادر دمشق رغم سخونة الأحداث وتعرضي للخطر؛ لذلك رجاءً لا أحد يشكك بوطنيتي لسوريا أو فلسطين"، كما قالت.
كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة تعرض الفنانة السورية شكران مرتجى لمحاولة اغتيال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.