متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل الفنان ماجد المصري تصوير مشاهده في مسلسل “بحر”، الذي ينتمي إلى الدراما الصعيدية.
وبحسب مصادر مقرّبة من العمل، سينتهي ماجد المصري من تصوير كافّة مشاهد المسلسل مع بداية شهر آذار/المقبل.
ويلعب ماجد المصري في العمل دور صعيدي حيث يشاركه في البطولة كل من محمد دياب، ثراء جبيل، فوزية محمد، يسرا اللوزي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.
الجدير ذكره أن مسلسل “بحر” يعتبر بمثابة أولى بطولات ماجد المصري المطلقة ومن المقرر انطلاق عرضه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المصري ينهتي من “بحر” في هذا التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.