اتهام المغني آر كيلي بالاعتداء الجنسي

Feb 23, 2019 أشارت بعض الوسائل الاعلامية الغربية ان المغني الأميركي آر كيلي وجهت إليه اتهامات جنائية بالاعتداء الجنسي يوم الجمعة. وذكرت صحيفة “شيكاجو صن تايمز” نقلا عن سجلات قضائية أن “كيلي” وجهت إليه 10 تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي في مقاطعة كوك.







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