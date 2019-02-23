شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. عمر خيرت يحيى حفلا موسيقيا فى أوبرا دبى 16 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار العالمى عمر خيرت حفلا موسيقيًا على مسرح أوبرا دبى، بصحبة فرقته الموسيقية، وذلك يوم 16 مارس المقبل، ويعد الحفل الثالث لخيرت وفرقته على نفس المسرح.

كذلك يحيى خيرت حفلا موسيقيًا يوم 1 مارس المقبل، داخل إحدى المولات التجارية بمنطقة 6 أكتوبر، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية.

ومن المقرر أن يقدم "خيرت" مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة منها "ليلة القبض على فاطمة" و"خلى بالك من عقلك" و"عارفة" و"العرافة" و"العطور الساحرة" و"ضمير أبلة حكمت" و"عم أحمد" و"الخواجة عبدالقادر" و"البخيل وأنا" و"100 سنة سينما" و"أطل وجه القمر" و"هويد الليل" و"جيران الهنا" و"عفوًا أيها القانون" و"مافيا" و"فيها حاجة حلوة".

وكان عمر خيرت قد أحيا حفلا موسيقيا على مسرح المرايا بمحافظة العلا فى المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.