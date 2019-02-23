شكرا لقرائتكم خبر عن "حاجة ماتخصكشى" تجمع بين أصالة والشاعر ناصر الجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشاعر ناصر الجيل أنه يتعاون مع المطربة أصالة فى ألبومها الجديد فى أغنية تحمل اسم "حاجة ماتخصكشى" من ألحان آدم حسين وتوزيع باسم منير، وتقدمها أصالة بشكل مختلف وجديد عليها.

وتعد هذه هى المرة الثانية الذى يتعاون فيها ناصر مع أصالة، حيث تعاونا قبل ذلك فى أغنية "سؤال بسيط" والتى حققت نجاحا كبيرا.

يذكر أن الشاعر ناصر الجيل من أهم الشعراء فى مصر والوطن العربى، قدم العديد من الأغانى والأعمال الناجحة لكبار النجوم فى مصر والوطن العربى وعلى رأسهم راغب علامة، عاصى الحلانى، هانى شاكر، أصالة، مصطفى حجاج.