شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى ينتهى من تصوير "بحر" بعد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى النجم ماجد المصرى من تصوير مسلسله "بحر" بعد 3 أيام فى الديكور الخاص بالعمل بشبرامنت، ويبدأ المخرج أحمد صالح فى مونتاج ومكساج الحلقات لتسليمها للجهة المنتجة شركة سينرجى، حيث يجسد ماجد شخصية صعيدى ويعمل كفنان برغم أنه عامل جريد ويتعرض للعديد من الضغوطات فى الحياة، المسلسل تقع أحداثه فى 60 حلقة.

ويشارك فى بطولة "بحر" محمد دياب الذى يجسد دور صعيدى وتاجر سلاح، وثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكى ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح.

ومن ناحية أخرى يشارك ماجد المصرى فى السباق الرمضانى المقبل فى مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان ليكون أمامه وجهاً لوجه فى أحداث المسلسل والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده بعد انتهائه مباشرة من مسلسله "بحر".