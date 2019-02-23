شكرا لقرائتكم خبر عن وسط العائلة والأصدقاء.. داليا البحيرى تحتفل بعيد ميلاد ابنتها × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة داليا البحيرى، بعيد ميلاد ابنتها "قسمت"، وسط جو أسرى مع العائلة والأصدقاء، فيما شاركت الصور مع جمهورها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

داليا البحيرى وسط العائلة

داليا البحيرى مع زوجها ونجلتها داليا البحيرى مع زوجها

داليا البحيري ونجلتها وزوجها فى عيد الميلا

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