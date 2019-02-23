بالصور| الاستعدادات النهائية لحفل جوائز الأوسكار في دورته الـ91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر موقع "Just Jared" صورًا خاصة للاستعدادات والتحضيرات النهائية لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام، والذي سيقام يوم الأحد المقبل بمسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور نخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع السينما حول العالم.

وأظهرت الصور استعدادات الأكاديمية خارج وداخل أسوار المسرح، وعلقت عددًا من اللوحات الضخمة على بنايات مدينة لوس أنجلوس، وسباق العاملين داخل المسرح مع الزمن للانتهاء سريعاً من تحضيرات الحفل قبل ساعات من إقامته وسط حضور جماهيري خارج الأسوار، والذين حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية.