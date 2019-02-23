فيديو وصور| "غلطة لا تغتفر" و"مقدم سب النجمات" و"حفل أسطوري".. لحظات لا تنسي في تاريخ الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ساعات قليلة ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام، الذي يعد أحد أهم وأكبر المحافل السينمائية، ويحرص نخبة من النجوم والنجمات وصناع السينما حول العالم في التواجد على أمل الحصول على التمثال الذهبي ودخول التاريخ من أوسع أبوابه.

وينتظر الملايين من محبي حفل توزيع جوائز الأوسكار العديد من اللقطات والمواقف المضحكة والمحرجة في أغلب الأحيان خلال الحفل، الذي يتم بثه مباشرة من مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ونرصد لكم بعض اللحظات التي لا تنسى فى حفلات الأوسكار الماضية.

جيمس كاميرون

عندما اكتسح المخرج الأمريكي، جيمس كاميرون، حفل توزيع جوائز الأوسكار بفيلمه "Titanic" عام 1998 بـ11 جائزة، صعد على المسرح لاستلام جائزة أفضل مخرج، ووصف نفسه بـ"ملك العالم"، وهو ما أثار حوله العديد من علامات الاستفهام، كما وصفه البعض بالغرور.

غلطة لا تغتفر

بعد حفل امتد لأكثر من 7 ساعات، والوصول أخيرا للحظة الإعلان عن القائمة النهائية لـ"أفضل فيلم في العام"، وقع مقدما الجائزة وارن بيتي وفايد دانواي في غلطة لا تغتفر وهي الإعلان عن فوز فيلم "La La Land" بالجائزة وصعود فريق عمل الفيلم على المسرح، ليعلن مقدما الجائزة أنه حدث خطأ، وأن الفائز الحقيقي هو فيلم "Moonlight"، وهو ما رأه البعض وقتها مجاملة ليست في محلها لفريق عمل الفيلم.

مقدم منتشي

قدم حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ83 عام 2011، النجمان جيمس فرانكو وان هاثاواي، واللذان ظهرا بشكل غير مرضي لمتابعي حفل توزيع الجوائز، كما كان لجيمس فرانكو عدد من اللقطات المحرجة على مسرح الحفل، وكان يبدو عليه وكأنه منتشي وهو ما أزعج البعض ووصفوا تصرفه بغير اللائق وغير محترف بالمرة.

سيلفي إيلين ديجينرس

قدمت الإعلامية الأمريكية، إيلين ديجينرس، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ86 عام 2014، وقامت إيلين خلال إحدى فقرات الحفل، بالنزول لمقاعد الحضور وقررت أن تلتقط صورة سيلفي مع نخبة من ألمع نجوم وصناع السينما في هوليوود، لتنجح إيلين في أن تكون الصورة هي الأكثر رواجا على موقع تويتر، وحققت الملايين من إعادة التغريدات خلال ساعات قليلة.

حفل أسطوري

ربما يكون الحفل الأكثر إمتاعا بتاريخ حفل توزيع الجوائز خلال الـ10 سنوات الأخيرة، هو حفل توزيع الجوائز في دورته الـ81 عام 2009، الذي قدمه النجم الأسترالي العالمي، هيو جاكمان، الذي أذهل الحضور منذ اللحظة الأولي لصعوده على المسرح، ليقوم بعدها بتقديم عدد من الأعمال السينمائية المرشحة على طريقته الخاصة، وحاز على إعجاب الملايين من المتابعين، واصفين الحفل بأحد أفضل حفلات توزيع الجوائز في تاريخ الأوسكار.

سيث ماكفارلن يسب النجوم

قدم نجم الكوميديا الأمريكي، سيث ماكفارلن، حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2013، وفي أثناء إحدى الفقرات غنى سيث أغنية سب خلالها نخبة من ألمع نجمات هوليوود، والأغنية بعنوان "رأينا مفاتنك"، وتضمنت الأغنية عددًا من أسماء النجمات اللاتي ظهرن بمشاهد عارية بأعمالهن السينمائية، منهن ميريل ستريب، وان هاثاواي، نعومي واتس، وإنجلينا جولي، وكيت وينسلت، ولاقى سيث وقتها نقدا لاذعاً، إلا أن البعض رأها دعابة وليس أكثر.