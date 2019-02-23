شاهد: أنغام توجّه رسالة لجمهور الكويت.. وتطربه بأغنيتين من توزيع زوجها أحمد إبراهيم

أعربتْ المطربة المصرية، أنغام، عن سعادتها بحفلها الغنائيّ، الذي أحيته ضمن حفلات “هلا فبراير” الكويت، موجهًة رسالة لجمهور الكويت. كما غنّتْ لهم عددًا من أغاني ألبومها الجديد “حالة خاصة جدًا”، والذي طرحته منذ ساعات. وقالتْ أنغام: “لا أستطيع التعبير عن سعادتي في كل مرة أقدم فيها حفلًا غنائيًا بالكويت، كما لا أستطيع التعبير عن اشتياقي قبل مجيئي لهذا البلد، كي أغني لمستمع مختلف جدًا عن غيره”.

وتابعتْ: “تربيت بين أيديكم وغنيت في صغري هنا، وفهمت الفرق بين المستمع الكويتي وغيره من المستمعين، ولذلك أنا سعيدة لأنني معكم بعد طرح ألبومي الجديد بساعات، وسعيدة بردود الأفعال تجاهه، ومن حظي السعيد أن أغني لكم بعض أغاني الألبوم لأول مرة”. وأطربتْ أنغام، الجمهور الكويتيّ، بأربع أغانٍ من ألبومها الجديد، بينهم أغنيتان من توزيع زوجها الجديد، الموزّع الموسيقيّ المصريّ، أحمد إبراهيم، وهما: “هتقول لربنا إيه، حبايبنا”. وتُعدّ أغنية “هتقول لربنا إيه”، من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، أما أغنية “حبايبنا”، فهي من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أحمد إبراهيم. يُذكر، أنّ انتشار خبر زواج أنغام، من الموسيقيّ، أحمد إبراهيم، أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد تسريب خبر زواجها منه، واشتراط أنغام عليه تطليق زوجته الأولى؛ ما نُقِلتْ على إثره الزوجة الأولى، إلى المستشفى.