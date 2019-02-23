الفنانة الأردنية عريب حمدان تكشف عن عمرها الحقيقي دون خجل

فاجأت الفنانة الأردنية، عريب حمدان، الإعلامي الكويتي صالح الراشد، وجمهورها، بالكشف عن عمرها الحقيقي دون خجل أو تردد، الأمر الذي جعل الإعلامي الكويتي صالح الراشد لا يخفي دهشته عند معرفته لعمرها .

جاء ذلك خلال إستضافتها أمس، عل برنامج “The place” على قناة atv الكويتية .

وسأل الاعلامي صالح الرشد ضيفته "عريب ممكن اعرف عمرك؟" لترد عليه دون تردد "طبعا اربعين" ليرد بدهشة "صدق ما شاء الله" ثم سألها "ازاي تقولين ما تخافين".

من ناحية اخرى، قالت عريب انها كانت ترتدي العباءة والشال اتباعا للعادات وليس عن اقتناع.

وعريب هي مغنية أدرنية تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، تميزت بأداء اللون الخليجي الإماراتي وحققت نجاحا باهرا، حيث غنّت للعديد من الشعراء الشيوخ والشاعرات، أمثال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشاعرة غياهيب وشاركت في العديد من المهرجانات الخليجية، ووضعت لنفسها خطا مميزا بصوتها القوي والمتمكن ووقف إلى جانبها العديد من الشعراء والملحنين لثقتهم بصوتها الجميل ومن أشهر أغانيها " البارحة - ف امان الله ياحبي الوحيد - ياشوق - يامعذبي - القوس قوسك " والعديد من المهرجانات الموسيقية.