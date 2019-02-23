فيلم "جوسكا لا جارد" أكثر الفائزين بجوائز سيزار الفرنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصد فيلم "جوسكا لا جارد" (حتى الحضانة) للمخرج كزافييه لوجران حول العنف الزوجي 4 ألقاب في حفل توزيع جوائز سيزار السينمائية الفرنسية لعام 2019؛ هي أفضل فيلم وأفضل ممثلة لليا دروكير وأفضل مونتاج وأفضل سيناريو.

وقالت ليا دروكير، التي نالت سيزار أفضل ممثلة عن دورها كربة عائلة شجاعة رغم صعوبة وضعها: "أريد أن أهدي هذه الجائزة إلى كل مَن هن في وضع مريم (اسم الشخصية النسائية الرئيسية في الفيلم) إلى النساء اللاتي يعانين من هذا الواقع المأسوي".

وأضافت: "أظن أن العنف يبدأ بالكلام الذي يستخدم يوميا الذي نظن أنه طبيعي، نستخدم هذا الكلام تحت غطاء الفكاهة وأحيانا ضمن مجموعة ولا ندرك أن هذه الكلمات تشكل بداية تهديد".

ويروي الفيلم قصة مريم، التي تطالب بحضانة ابنها حصرا فيما تتهم والده بالعنف، وتقرر القاضية منحها حضانة مشتركة مع الأب ما يوقع الطفل رهينة بين والديه.

ونال جاك أوديار جائزة سيزار أفضل إخراج عن فيلمه "لي فرير سيستيرز"، أما سيزار أفضل ممثل فكان من نصيب أليكس لوتس عن دوره في فيلم "جي" الذي أخرجه أيضا، واضطر لتغيير مظهره لأداء دور مغنٍ ولت شهرته ويكبره بثلاثين عاما.

أما جائزتا أفضل موهبة واعدة فكانت من نصيب كنزا فورتاس وديلان روبير عن دورهما في فيلم "شهرزاد"، فيما نال جائزة الجمهور التي تمنح للمرة الأولى فيلم "لي توش 3" من إخراج أوليفييه بارو.