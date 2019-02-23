اليوم السيمفونى بالأسلوب الأمريكى على المسرح الكبير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان الأسلوب الأمريكى يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركه عازفة الفيولينة الأمريكية جانيت سونج، وذلك فى الثامنة بالمسرح الكبير .
يتضمن البرنامج عدد من المؤلفات الامريكية منها متتابعة سيمفونية من معزوفة على الواجهة البحرية لـ برينستين ، كونشرتو الفيولينة والاوركسترا لـ باربر، الصالون المكسيكى لـ كوبلاند واميركى فى باريس لـ جيرشوين .
يشار أن الموسيقى في الولايات المتحدة تضم العديد من الأنماط التقليدية وبدأ تاريخها مع السكان الذين استوطنوا امريكا الشمالية وكانت موسيقاهم متنوعة وجاء معظمها لهدف ديني ، ومع توسع الأراضى الأمريكية وازدياد عدد المهاجرين نمت الوان اخرى نتيجة امتزاج الثقافات التى شكلت المجتمع وانتشر منها البلوز ، الجاز ، الروك ، الميتال والهيب هوب.
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