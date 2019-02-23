شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تنتهى من تصوير أغلب مشاهدها فى "ولد الغلابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة مى عمر من تصوير أغلب مشاهدها فى مسلسل "ولد الغلابة" الذى يقوم ببطولته احمد السقا وفقاً لتصريحاتها الأخيرة لليوم السابع التى أكدت فيها انتهاءها من تصوير أغلب مشاهدها لحرص فريق العمل على التركيز فى تلك النقطة من البداية من أجل إخراج العمل فى أفضل صورة.

مسلسل "ولد الغلابة" يعود به أحمد السقا إلى دراما رمضان مرة أخري من خلاله، ويشارك فيه بجانبه العديد من الأسماء مثل أحمد السقا مثل إدوارد، صفاء الطوخى، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفى، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.