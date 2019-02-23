شاهد: نسرين طافش ترتدي الحِجاب.. والجمهور يوجّه لها هذا الطّلب!

شاركتْ الفنانة السورية، نسرين طافش، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو لها، أثناء تواجدها داخل مسجد بدمشق، لأداء صلاة الجمعة. ووجّهتْ نسرين رسالة إلى جمهورها من داخل المسجد، وهي ترتدي الحِجاب، قائلة: “جمعة مباركة.. محبة وسلام من جامع الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي بدمشق.. على بساطة المكان إلا إنه فيه نور وسكينة”.

وأعرب عدد كبير من جمهورها، عن إعجابهم الشّديد بشكلها بالحجاب، مطالبينها بعدم خلعه، وارتدائه بشكل دائم، خاصّة أنّه أضفى عليها المزيد من الجمال والجاذبيّة. وقال أحد متابعيها على السوشال ميديا: “الأمانة الحجاب أحلى عليكي ومنو بتكسبي آخرتك”، ووافقه الرأي آخر: “الحجاب طالع عليك حلوووا كتير ليش ما تتحجبي”. وغازلها آخر: “صدقن وجهك طالع منو النور مشعشع بعد لبسه الحجاب صدقيني هلق لحسيت بجمالك”.