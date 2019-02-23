شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفل فريق ميوزيكانتى فى "ساقية الصاوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل ساقية الصاوى يوم الجمعة 1 مارس المقبل حفل فريق "ميوزيكانتى"، الذى يقدم أفكارًا موسيقية جديدة وحديثة، ويقدم أغانى برؤية موسيقية معاصرة ويجمعون بين الأغانى القديمة والحديثة فى توزيع غنائى جديد ومختلف.

الفرقة تقدم أعمالها بقيادة أوركسترا ناجى أنس، وغناء أحمد الهاشمي، ورشا الشرنوبي، وررامى رفعت، ومحمد خلف، وأميرة ضاحى، وعلي التركي، ووفاء صالح، ومصطفى خيرى، ومحمود أبوعيشة، ونهي حافظ.

ومن الشعراء عمرو حسن، وعبد الرحمن محمد، ونورالدين محمد، وأحمد شلبي، وعلى يوسف،وإسلام رامو، ومن الملحنين مصطفى العسال، وعلى يوسف، وأحمد الهاشمي، وخالد الألايلي.

جدير بالذكر أن فريق "ميوزيكانتى"، والفريق يقدم أفكارًا موسيقية جديدة وحديثة، ويقدم أغانى برؤية موسيقية معاصرة ويجمعون بين الأغانى القديمة والحديثة فى توزيع غنائى جديد ومختلف.