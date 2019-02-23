هبة مجدي بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: خضعت الفنانة هبة مجدي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت "مجدي" بإطلالة جذابة، مرتدية جاكيت كلاسكي، وزينته بالمجوهرات، ولاقت الصور إعجاب محبيها. يذكر أن الفنانة هبه مجدي تخوض السباق الرمضاني المقبل بعملين، الأول مسلسل "طلقة حظ" ويشاركها البطولة مصطفي خاطر، محمد أنور، إيمي سالم، من تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، العمل الثاني مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، تأليف إيمن سلامة، ومن إخراج محمد سامي.

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