أمير طعيمه يدعم تركي آل الشيخ وينفي ما تردد عن إلغاء تعاقدات الفنانين

امير طعيمه

كتبت - إيمان العوضي :

تولى الشاعر الغنائي أمير طعيمه، الرد على الشائعات التي اثيرت حول حول إلغاء التعاقدات الفنية التي تم الإتفاق عليها لصالح "هيئة الترفيه السعودية" برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، مع بعض الفنانين المصريين.

وجاء ذلك بعد إعلان آل الشيخ عن نقل ملكية نادي بيراميدز الذي يشارك في الدوري المصري الممتاز إلي المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع استثماراته الرياضيه بمصر.



فقال الشاعر أمير طعيمه عبر صفحته الرسميه بموقع "فيس بوك" نافيًا ما تردد من شائعات: "فيما يخص الإشاعة ان هيئة الترفيه برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ فسخت تعاقداتها الفنية الموضوع ده غير صحيح".

وتابع: " هقول تاني و تالت و اللي مش عاجبه هو حر.. الراجل ده لا يحمل لمصر و لشعبها الا كل حب

و تقدير، و خلافه كان مع مجموعة محددة من الأشخاص و بناء علي تجربة سيئة و ناقشت الموضوع ده قبل كده".

وأضاف طعيمه: "المشاريع المزمع التعاون فيها مع فنانيين مصريين هتكون في صالح الوطن العربي كله و ليست مصر و السعودية فقط من خلال اعمال فنية علي اعلي مستوى.. التعاون الفني العربي بين أبناء الوطن العربي الواحد تأخر كثيرا و لكن آن الآوان و بإذن الله هتشوفوا نتيجة جيدة لهذا التعاون تثري الفن العربي كله".