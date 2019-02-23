شاهد.. مصطفى خاطر: “نا أول ما شفت روان قلت دي مراتي”

كتب امير فتحي في السبت 23 فبراير 2019 05:28 صباحاً -

أكد الفنان مصطفى خاطر أنه ينعم بتجربة زواج ناجحة ومستقرة، ويشعر بالسعادة مع زوجته، مشيراً إلى أن أول مرة تقابل مع زوجته الحالية شعر بأنها ستكون زوجته المستقبلية، قائلا: “أنا من أول يوم شوفت روان مراتى قولت البنت دى هتبقى مراتى”.

وأضاف خاطر خلال حواره ببرنامج “سهرانين” الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، عبر قناة “ON E”، أن زوجته ربة منزل ممتازة، وطاهية جيدة وهو الأمر الذى لم يكن يتوقعه قبل الزواج، مؤكداً ان زوجته كانت قدم السعد والخير عليه، موجهاً رسالة لزوجته قائلاً: “ربنا يخليكى ليا يا حبيبتى”.