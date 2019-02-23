مروة ناجي سعيدة بمشاركتها في "سيرة حب"

أكدت المطربة مروة ناجي أنها سعيدة بمشاركتها في مسرحية "سيرة حب" التي تناولت قصة حياة الموسيقار بليغ حمدي وهو الموسيقار التي تحبه وتعشق ألحانه بسبب أنها ألحان بسيطة وقوية وتحفظها عن ظهر قلب.

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وقالت المطربة مروة "إنها تستعد إلى تسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة التي ستكون مختلفة الموضوعات وستكون أفكارها جديدة".

وأضافت بشأن إعادة تجربة التمثيل مرة أخرى في الدراما بعد نجاحها في مسلسل "تفاحة آدم"، "أنها لا تمانع في تقديم أعمال قوية تضيف لرصيدها كفنانة".

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