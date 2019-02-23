شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة يبدأ تصوير مسلسل تاريخى بعنوان "الحلاج" خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان الأردنى منذر رياحنة، تصوير دوره فى المسلسل التاريخى "الحلاج" المقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان القادم.
وأعرب منذر عن سعادته بالمشاركة فى هذا العمل التاريخى، مؤكدا أنه عمل مختلف، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.
مسلسل الحلاج، تأليف أحمد المغربى، إخراج على على، يشارك رياحنة فى بطولته مع غسان مسعود، فاطمة ناصر، ركين سعد، مع مجموعة من نجوم الدراما فى سوريا والأردن.
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