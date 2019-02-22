شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صعوده على المسرح.. حفل تامر حسنى فى السعودية "كامل العدد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم تامر حسنى للصعود على مسرح مدينة الملك عبد الله بعد قليل، حيث امتلأ مكان الحفل بالكامل منذ فتح الأبواب فى الساعة السابعة مساء.

تامر حسنى وصل جدة، أمس الخميس لإحياء حفله بعد قليل، وهو الحفل الثانى الذى يحييه تامر فى السعودية، وهناك جلسات عمل من أجل الاتفاق على عدة حفلات غنائية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن تامر حسنى قام بطرح كليبه الجديد "ناسينى ليه"، مع المخرج سعيد الماروق، والذى حقق نجاحا كبيرا واقتربت نسبه مشاهدته إلى 15 مليونا خلال 5 أيام فقط، كما يصور حاليا فيلمه الجديد "كل سنة وانت طيب" مع عدد من النجوم مثل خالد الصاوى وزينة وعائشة بن أحمد ومحمد سلام وآخرون.